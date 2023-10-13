عاجل
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تتوجه نحو غزة.. هل حان وقت الهجوم البري؟
الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي.. الأحد

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، لعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل بسينما الهناجر، بدار الأوبرا.

اقرأ ايضًا.. انطلاق ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي وتكريم نجوم الفن غدًا


 

ومن المقرر ان يحضر المؤتمر الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، ومجموعة كبيرة من الفنانين والمثقفين.

 

ويشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من الملتقى، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الإطار الفكري، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة مسارات التسابق بالدورة الخامسة للملتقى، وأعضاء لجان التحكيم.

 

معلومات عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يشار إلى أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لرئيس مجلس الوزراء دكتورمصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

مواد متعلقة

إيمي سمير غانم تعلن دعمها للقضية الفلسطينية

دنيا سمير غانم تعلن دعمها للقضية الفلسطينية

"فوي فوي فوي".. حصيلة إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

بهاء الدين محمد بعد تراجعه عن قرار الإعتزال :"أنا مش بتاع تريندات"

محمد ثروت وابنه ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

عزاء والد نسمة محجوب بمسجد الشرطة.. الليلة

مهرجان الموسيقى العربية يهدي دورته الـ32 لاسم سيد درويش وفعاليات استثنائية

هاني فرحات: الدورة 39 بمهرجان الموسيقى العربية تحمل مؤتمر علمي لمناقشة مشاكل الفن
الجريدة الورقية