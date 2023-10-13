مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي.. الأحد

يستعد ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، لعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل بسينما الهناجر، بدار الأوبرا.

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ومن المقرر ان يحضر المؤتمر الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا، والفنان والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، والسادة أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، ومجموعة كبيرة من الفنانين والمثقفين.

ويشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من الملتقى، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الإطار الفكري، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة مسارات التسابق بالدورة الخامسة للملتقى، وأعضاء لجان التحكيم.

معلومات عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يشار إلى أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لرئيس مجلس الوزراء دكتورمصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.