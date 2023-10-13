إقبال كبير بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية، إقبالاً من أعضاء الجمعية العمومية، في الثانية من ظهر اليوم الجمعة، لاختيار مرشحي أعضاء النقابة الفرعية، والنقابة العامة، وذلك بعد أن تم حسم مقعد نقيب أطباء الشرقية بالتزكية، وتجري الإنتخابات بمقر نادي المهن الطبية بالزقازيق، تحت إشراف قضائي كامل، وسط تطبيق الإجراءات المُعدة حفاظاً على سير العملية الانتخابية.

ويتنافس علي مقعدين فوق السن 4 مرشحين وهم:

الدكتورة نهلة الجمال، والدكتور محمود محجوب، والدكتور أشرف سليمان، والدكتورة سارة إبراهيم، كما يتنافس علة المقعدين تحت السن كل من الدكتورة غادة شويخ، والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور وليد الشاذلي، والدكتورة مريم عاطف، وبالنسبة لمقعد نقيب أطباء الشرقية فقد تم حسمه بعد فوز الدكتور خالد صفوت النقيب الحالي بالتزكية، ويتم الاقتراع بين أعضاء النقابة العامة لاختيار نقيب أطباء مصر، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء الشرقية تضم 14 ألف طبيب، منهم 7 آلاف طبيب لهم حق التصويت في الانتخابات ممن سددوا الاشتراكات، كما يحق لأي طبيب مسجل بأي نقابة غير محافظة الشرقية ومتواجد بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط، وتجري عملية التصويت من خلال 6 استمارات للاقتراع، الأولى لاختيار أعضاء نقابة الشرقية الفرعية فوق السن، والثانية لأعضاء نقابة الشرقية الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا، والرابعة لاختيار نقيب أطباء مصر، والخامسة لأعضاء النقابة العامة فوق السن، والسادسة لأعضاء النقابة العامة تحت السن.