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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"المفتاح المصطنع".. حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة المركبات النارية بالمطرية

المتهمين-أرشيفية
المتهمين-أرشيفية

أمر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهما بسرقة المركبات النارية "التكاتك" بأسلوب المفتاح المصطنع، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمطرية.

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

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تفاصيل سقوط عصابات سرقة السيارات والموتوسكلات

وردت معلومات لرجال أمن القاهرة، من قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة قسم شرطة المطرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط عاطلين داخل جراج "محل عمله" أثناء تورطهما فى محاولة سرقة أحد المركبات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبالفحص تبين أن المتهمين من أرباب السوابق الإجرامية "مسجلان خطر"، وحاولا سرقة الدراجات النارية من داخل جراج.

وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، واضافا أنهما خصصا نشاطهما الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال بيعها لعملائهما سيئ النية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وامرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

 

 

ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية: 

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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