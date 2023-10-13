"المفتاح المصطنع".. حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة المركبات النارية بالمطرية

أمر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهما بسرقة المركبات النارية "التكاتك" بأسلوب المفتاح المصطنع، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمطرية.

وردت معلومات لرجال أمن القاهرة، من قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة قسم شرطة المطرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط عاطلين داخل جراج "محل عمله" أثناء تورطهما فى محاولة سرقة أحد المركبات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبالفحص تبين أن المتهمين من أرباب السوابق الإجرامية "مسجلان خطر"، وحاولا سرقة الدراجات النارية من داخل جراج.

وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، واضافا أنهما خصصا نشاطهما الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال بيعها لعملائهما سيئ النية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وامرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.