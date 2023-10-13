الوعي بالقضية الفلسطينية.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الاسماعيليه

تناولت خطبة الجمعة بمساجد محافظة الإسماعيلية اليوم حديثها عن الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني ودعا ائمة المساجد لنصرة الشعب الفلسطيني بالدعاء والتبرع المادي لإيصال المساعدات الإنسانية لهم .

وحملت خطبة الجمعة اليوم، عنوان " الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات" حقيقة القضية الفلسطينية وكفاح الشعوب والجيش العربية من أجل مناصرة القضية التي تتعلق بالعقيدة الإسلامية .

وأكد الائمة أن المقدسات الإسلامية في فلسطين وعلى رأسهم المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات مريرة وان ما يمارسه الصهاينة من اعتداءات بتجويع وحصار وقتل الاطفال والنساء والشيوخ جريمة اعتاد عليها العدو الإسرائيلي منذ عقود .