وزير الشباب يتفقد نادي الرياضات البحرية بالغردقة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، نادي الرياضات البحربة بالغردقة، يرافقه قيادات الوزارة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية، والقيادات التنفيذية بالبحر الأحمر.

وأوضح أنه جارى خلال الفترة الراهنة افتتاح العديد من مشروعات التطوير بالأندية ومراكز الشباب والتى قامت الوزارة بتنفيذها بجانب مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لها حيث شهدت مراكز الشباب العديد من المشروعات الجديدة على مستوى البنية التحتية بها بشكل يلبى احتياجات الأعضاء.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد استهل جولته بمدينة الغردقة، بإطلاق شارة مارثون ريس الغردقة بمشاركة ١٠٠٠ مشارك من ٢٠ جنسية، أعقبها حضور افتتاح وتكريم الفائزين بالبطولة الأفريقية الدولية المؤهلة لأوليمبياد باريس.

ومن المقرر أن يشهد أيضًا اليوم السيد الوزير فعاليات العروض الرياضية واللقاءات الشاطئية وعروض أطفال التوحد وفريق النسور بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، والمؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات مهرجان البحر الأحمر الرياضية، وختام معسكر يلا كامب.



