اختلال عجلة القيادة..إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا

إصيب منذ قليل، 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف وذلك بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة المنيا، قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار شمال المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف، لموقع الحادث، وتبين بافحص الاولي للحادث تصادم سيارة ملاكي رقم 8563 برصيف بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما سفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمون جميعهم بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل للعلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

الإدراة العامة

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.