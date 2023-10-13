القائم بأعمال محافظ نابلس: يوجد 5700 معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال

قال غسام دغلس، القائم بأعمال محافظ نابلس، إن لاعتقالات من قبل جيش الاحتلال مستمرة ولم تتوقف منذ فترة طويلة، وهناك 5700 معتقل داخل سجون الاحتلال، ويمكن أن يكون ارتفع هذا الرقم إلى 6 آلاف حتى الآن.

الضفة الغربية

وأضاف "دغلس" خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن المسلسل الأخطر هو مسلسل القتل والتلغيم، فبين كل مدينة ومدينة عشرات الحواجز، وما بين كل قرية وقرية هناك حواجز، وهناك عازل للضفة الغربية ومحاولة إسكاتهم.

قطاع غزة

ونوه القائم بأعمال محافظ نابلس، إلى أن 15 ألف عامل فلسطيني بقطاع غزة تم ترحيلهم للضفة الغربية، وأمس استشهد إبراهيم الوادي، القيادي بحركة فتح ونجله.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” ذكرت في نبأ عاجل لها، أن فصائل المقاومة، أعلنت عن مقتل 13 من الأسرى لديهم، في القصف الإسرائيلي أمس.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، أكد أن قوات الاحتلال أطلقت إنذارًا وعممته على جميع المؤسسات العاملة الدولية، في قطاع غزة، بضرورة توجهها إلى المحافظات الجنوبية، أي أن الاحتلال يود تقسيم قطاع غزة إلى نصفين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب.

وأضاف أن قوات الاحتلال تريد أن يرحل مليون و200 ألف مواطن في غزة، إلى الجنوب، وذلك خلال 8 ساعات فقط"، لافتًا إلى أن هناك بعض المؤسسات نفذت بالفعل مثل "الأونورا".

ونوه إلى أن كل سكان المحافظات المطلوب إخلاؤها الآن لم يعرفوا الخبر بسبب انقطاع الاتصالات ولا توجد مواصلات.