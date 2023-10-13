حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي يُدي بحياة 3 اشخاص

مصرع 3 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة "تريلا" بأخرى "ملاكي" على الطريق الدولي الساحلي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من المدينة الصناعية، وبالإنتقال لمحل البلاغ تبين اصطدام سيارة تريلا بأخرى ملاكى وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزى.

وتبين أن الجثث الثلاثة من راكبى السيارة الملاكلا، وجميعهم مجهولى الهوية، وجرى تكثيف جهود رجال الأمن لكشف هويتهم.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.