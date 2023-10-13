إيمي سمير غانم تعلن دعمها للقضية الفلسطينية

دعمت الفنانة إيمي سمير غانم، القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

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وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها خريطة فلسطين عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة : “يارب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم آمين”.

آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، المسلسل الإذاعي رأس رجاء وصالح، وشاركها البطولة زوجها النجم حسن الرداد، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، منير مكرم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تكشف المذيعة (رجاء) عددًا من قضايا الفساد مما يوقعها في مشكلات مع العصابات، لكن يتورط زوجها ومعد البرنامج (صالح) بدلًا، منها وترفض (رجاء) التوقف عن كشف هذا الفساد.

ويذكر أن رزقت الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها النجم حسن الرداد بأول مولود لهما في 2 يناير وهو نفس يوم عيد ميلاد حسن الرداد.

وجدير بالذكر ان أطلق حسن الرداد وإيمي سمير غانم على مولودهما اسم "فادي" وهو اسم شقيق زوجها الذي رحل عن عالمنا قبل سنوات.