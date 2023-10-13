رنالدو يقود هجوم البرتغال أمام سلوفاكيا بتصفيات يورو

يلتقي منتخب البرتغال مع سلوفاكيا مساء اليوم الجمعة على ملعب الدراجاو في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).





يهدف منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو لمواصلة الإنطلاقة المثالية في التصفيات بعد تحقيقه العلامة كاملة بـ 18 نقطة دون تلقيه الخسارة خلال خوضه 6 مباريات.



حقق منتخب البرتغال ست انتصارات خلال 6 مباريات خاضها في تصفيات اليورو حتى الأن، بالإضافة إلى ذلك لم تتلقى شباكه أي هدف، وسجل لاعبوه 24 في إنطلاقة قوية لمنتخب البحارة.



وكانت البرتغال فازت في مباراتها الأخيرة أمام لوكمسبرج بتسعة أهداف نظيفة بتوقيع إيناسيو (هدفين) وراموس (هدفين)، وجوتا (هدفين) وهورتا وبرونو فيرنانديز وجواو فيليكس.



تشكيل البرتغال المتوقع ضد سلوفاكيا:



حراسة المرمى: دييجو كوستا

الدفاع: ديوجو دالوت - أنطونيو سيلفا - روبن دياش - جواو كانسيلو

الوسط: فيتينيا - بالينيا - برونو فيرنانديش

الهجوم: ديوجو جوتا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو



توقيت مباراة البرتغال و سلوفاكيا:



تبدأ مباراة البرتغال و سلوفاكيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة العاشرة إلا ربعا بتوقيت الإمارات.

