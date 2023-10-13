موعد مباراة البرتغال وسلوفاكيا بتصفيات يورو 2024

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة سلوفاكيا مساء اليوم الجمعة على ملعب الدراجاو في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).





يسعى منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو لمواصلة الإنطلاقة المثالية في التصفيات بعد تحقيقه العلامة كاملة بـ 18 نقطة دون تلقيه الخسارة خلال خوضه 6 مباريات.



نجح منتخب البرتغال في تحقيق ست انتصارات خلال 6 مباريات خاضها في تصفيات اليورو حتى الأن، بالإضافة إلى ذلك لم تتلقى شباكه أي هدف، وسجل لاعبوه 24 في إنطلاقة قوية لمنتخب البحارة.



وكانت البرتغال فازت في مباراتها الأخيرة أمام لوكمسبرج بتسعة أهداف نظيفة بتوقيع إيناسيو (هدفين) وراموس (هدفين)، وجوتا (هدفين) وهورتا وبرونو فيرنانديز وجواو فيليكس.



موعد مباراة البرتغال و سلوفاكيا:

البرتغال



تنطلق مباراة البرتغال و سلوفاكيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة العاشرة إلا ربعا بتوقيت الإمارات.