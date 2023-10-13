الأكاديمية العسكرية الجوية: نتطلع لكل ما هو جديد في علم الطيران (شاهد)

قال اللواء طيار مدحت كامل زكي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لـ الكلية الجوية، إن التطور السريع في علوم الطيران وأسلحة الجو المختلفة صاحبه تطور كبير ومتلاحق داخل الكلية الجوية.

وأضاف "زكي" خلال تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة: "نطور المناهج التعليمية ونراجعها سنويًا ونطلع دائمًا على كل ما هو جديد في علم الطيران، سواء في الأكاديميات الخارجية أو الدول الصديقة والشقيقة".

القوات الجوية

وتابع: "نثق تماما من مستوى طلابنا وما وصلوا إليه في التدريب، والتطور الذي شهدته القوات الجوية خلال الفترة الماضية صاحبه تطوير واضح في العملية التعليمية بالكلية الجوية حتى يستوعب الخريج بكل يسر وسهولة كل ما هو جديد في علوم الطيران".

حفل تخريج الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية جوية

وأشار نائب مدير الأكاديمية العسكرية لـ الكلية الجوية، إلى أن حفل تخريج الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية جوية يوم الحصاد، حيث تجني الأسرة حصادها التي تعبت فيها لمدة 21 سنة، وجنى الطالب حصاد تعبه خلال 3 سنوات دراسية شهد فيها تحديات كثيرة.



