صلاة الجمعة من مسجد محمود مدني في الوادي الجديد (بث مباشر)

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ووجهت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة 13 أكتوبر، تحت عنوان "الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات".

خطبة الجمعة 15 دقيقة

شددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز في صلاة الجمعة، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر2023م وذلك على النحو التالي:

1. الجمعة الأولى 6/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم".

2. الجمعة الثانية 13/ 10/ 2023م تحت عنوان: " الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات".

3. الجمعة الثالثة 20/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "التلوث ومخاطره".

4. الجمعة الرابعة 27/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".