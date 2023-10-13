الأكاديمية العسكرية البحرية: التعليم بالكلية تحول إلى النظام الرقمي (فيديو)

وجه اللواء بحري أركان حرب أشرف المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، رسالة إلى الخريجين الجدد من الكلية البحرية، قائلا: "لقد نلتم شرف الانضمام للقوات المسلحة فكونوا أهلًا لهذا الشرف حافظوا على سلاحكم ومعداتكم وتقربوا من جنودكم وكونوا قدوة لهم وعلموهم فهم خير جنود الأرض ولا تنسوا القسم الذي قسمتوه، وليكن شعاركم الدائم هو الشرف والعلم والفداء".

وأضاف "المشرفي"، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أنه جرى تطوير كل مناهج الكلية البحرية لتواكب التطور في منظومات التسليح الحديثة وتتماشى مع الوحدات البحرية التي انضمت حديثا للقوات البحرية، وجرى تحويل نظام التعليم داخل الكلية إلى نظام التعليم الرقمي، وهو ما يسهل على الطالب الحصول على المعلومة، بجانب الأفلام التعليمية التي تساعد الطلبة على التعلم.

الكلية البحرية

ونوه إلى أن الدراسة في الكلية البحرية تكون بالمواد النظرية والمواد العملية، وكل الامتحانات أصبحت إلكترونية، ومن خلال بنوك الأسئلة يتعرف الطالب على مستواه الحقيقي.

البحر المتوسط والبحر الأحمر

وتابع: “في الناحية العملية، ننفذ تدريبين اثنين للطلاب، تدريب داخلي وآخر خارجي، الداخلي في مصر بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وخلال هذا التدريب يتم إتاحة التعرف على الجزر والمضايق والخلجان والأهداف الحيوية والاقتصادية للطالب”.

وواصل: "بالنسبة لمعسكر التدريب الخارجي فهو يكون خارج حدود الدولة ويتم خلال تنفيذ هذا المعسكر تنفيذ التدريبات المشتركة والعابرة مع الدول الصديقة والشقيقة".