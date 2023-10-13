البحرالاحمر .. انطلاق البطولة الأفريقية الدولية للترايثلون المؤهلة لأوليمبياد باريس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربي الأفريقي للتريثلون؛ صباح اليوم الجمعة، انطلاق افتتاح بطولة كأس افريقيا والبطولة العربية للتراثليون بالبحر الأحمر وتكريم الفائزين من المراحل السنية المختلفة التي انتهت منافساتها، بحضور وفدًا صينيًا في مجال التصنيع الرياضي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

وتُعد البطولة احدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام والتي تقام خلال الفترة من 13-15 أكتوبر الجاري، بمدينة الغردقة، بمشاركة أكثر من 25 دولة..

في بداية كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي بالوفود والدول المشاركة في البطولة، لافتًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية، حيث استضافت مصر أكثر من 321 بطولة دولية وقارية وعربية.

وأشار الوزير إلي حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، واستهداف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

وتحدث وزير الرياضة عن أهمية البطولة الافريقية، كونها إحدي البطولات المؤهلة إلى الأولمبياد القادم باريس، موضحًا أن الوزارة تعمل علي توسيع قاعدة الممارسة للعبة للترايثلون وزيادة عدد الممارسين للعبة، بالتعاون مع الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لنشر اللعبة، مع دراسة آليات ذلك.

كما توجه اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي الثلاثي "الترايثلون" بالشكر الى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على تواجده اليوم بافتتاح البطولة، وأيضا على دعمه للبطولة ولاتحاد التراثليون، في ظل دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا اكتمال كافة الترتيبات اللازمة لإخراج البطولة بشكل يليق بصورة مصر ومكانتها الرياضية