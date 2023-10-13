سطور من حياة "فنان الشعب" الممثل الذى عاش ألف مرة

يوسف بك وهبى

محافظة الفيوم أنجبت العديد من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية، ولكن يتفرد الفنان يوسف وهبى بمكانة خاصة بين هؤلاء الفنانين، وقد تم إشهار جمعية تحمل اسمه فى المحافظة، وميدان فى المدينة يحمل اسمه، وأقيم فيه تمثال نصفى للفنان الكبير.

وقد أصدرت هيئة تنشيط السياحة بالفيوم، منذ سنوات عدة، كتابًا عن الفنان يوسف وهبى، بعنوان “فنان الشعب”، كتبه الناقد الفنى عبدالله أحمد عبدالله "ميكى ماوس"، وكتب فى مقدمته "إلى الفيوم التى أنجبت يوسف وهبى، وعلى ثراها الأخضر احتضنت طفولته، وعلى طبيعتها الجميلة وسماحة أخلاق أهلها تفتحت عينا يوسف وهبى، ونمت بذور أخلاقياته وصلابة أسراره واستقامة أهدافة".

عندما سئل عميد المسرح العربي، يوسف بك وهبي، عن "ملخص حياته"، قال إنه عاش 1000 مرة، ولم يكن في كلامه أي مبالغة، فالرجل الذي ولد ضمن الطبقة الارستقراطية المصرية، وهجر فجأة منزل والده الباشا ليعمل في السيرك، ثم المصارعة، وبعدها يهرب إلى إيطاليا لتعلم التمثيل، ويعود ليؤسس بداية المسرح المصري، ويترك بصمة لا تُنسى في السينما العربية، عاش بالفعل 1000 مرة.

أشهر مسرحياته وأفلامه:

تاريخ ميلاد الفنان يوسف وهبى عليه اختلاف، بين عامى 1898 وعام 1902، والراجح أنه الأول، ولكن الثابت أنه توفى عام 1982 وبالتحديد فى 17 أكتوبر، وقد ولد على شاطئ بحر يوسف، وتم تسميته باسمه وكان والده عبدالله باشا وهبى يعمل مفتشًا للرى وخلدته الفيوم بإطلاق اسمه على أكبر ترعة فى شرق المحافظة "ترعة عبدالله وهبى"، تمتد بين مركزى الفيوم وطامية حتى تصب فى بحيرة قارون، وأيضًا مسجد من أشهر مساجد المحافظة فى مدينة الفيوم، وكان والده يتمنى أن يكون مهندسًا لكن عشقه للتمثيل اجتذبه بعيدًا عن رغبة والده.

وتعلم الفنان يوسف وهبى فى كُتّاب العسيلى بمدينة الفيوم، واستكمل تعليمه فى المدرسة السعيدية، ثم بالمدرسة الزراعية بمشتهر.

أحب التمثيل، للمرة الأولى، في حياته، عندما شاهد فرقة الفنان اللبنانى "سليم القرداحى" في سوهاج، وبدأت هوايته بإلقاء المونولوجات وآداء التمثيليات بالنادى الأهلى والمدرسة، وفى مجال الرياضة عمل مصارعًا في سيرك الحاج سليمان، حيث تدرب على يد بطل المصارعة المصارع عبدالحليم المصرى.

سافر إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى، وعاد إلى مصر عام 1921 بعد وفاة والده، وورث عن والده إرثًا كبيرًا ساعده فى تكوين فرقة رمسيس المسرحية، وقدم العشرات من المسرحيات، وحصل على البكوية من الملك فاروق، عقب مشاهدته أول عرض لفيلم "غرام وانتقام"، ومن أشهر مسرحياته راسبوتين وابن الفلاح وبنت مدارس وبيومى أفندى، ومن أهم افلامه بنت ذوات وسيف الجلاد وغرام وانتقام وسفير جهنم وملاك الرحمة، وآخر أفلامه إسكندرية ليه عام 1978 .

كانت جميع أعماله تدور حول الارتفاع بالمستوى الثقافى والاجتماعى، ولم يقتصر نشاطه الفنى على مصر، بل في مختلف الأقطار العربية، وذلك لتعريف الشعب العربى بدور مصر الرائد في فن التمثيل ودعماً للروابط والعلاقات بين أجزاء الوطن العربى.

حصل الفنان يوسف وهبى على العديد من الجوائز والأوسمة فى مسيرته الفنية، منها وسام فارس من إيطاليا عام 1926 وميدالية الفاتيكان الذهبية من إيطاليا عام 1927 ووسام الشرف من المغرب عام 1935 ووسام الأرز الذهبى من لبنان عام 1945 ووسام الفنون من الدرجة الأولى فى الأردن 1966 ووسام الاستحقاق من تونس عام 1967، ومن مصر حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1964 وجائزة الدولة التقديرية 1970 وقلادة الجمهورية 1972 ولقب فنان الشعب 1972 والدكتوراه الفخرية 1975.