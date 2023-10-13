تفاصيل انطلاق معرض زايد للكتاب تحت شعار “الثقافة والنصر" (شاهد)

كشف محمود عبدالنبي مدير معرض الشيخ زايد للكتاب، تفاصيل انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب تحت رعاية وزارتي الثقافة والإسكان ومحافظة الجيزة وتحت شعار “الثقافة والنصر”.

وأوضح "زاهر" خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة: "يفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً ويستمر حتى مساء يوم الثاني والعشرين من أكتوبر ويتضمن أيضا مسرحا للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم على أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بمئوية الفنان سيد درويش".

آلاف الإصدارات والوسائل التعليمية

وذكر أن المعرض يتضمن صالة عرض رئيسية يشارك بها أكثر من 120 ناشرا ومكتبة وتعرض آلاف الإصدارات والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال، كما يضم كذلك مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين ويتضمن برنامجه أكثر من 40 ندوة لكبار الأدباء والمثقفين بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية، وذلك لخدمة أهالي الشيخ زايد والجيزة ويعتبر متنفسا للقراء في مدينة الشيخ زايد.

جمال الغيطاني

ونوه إلى أنه جرى اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أشهر مراسل صحفي على الجبهة كشخصية المعرض وتنظيم هذه الدورة من المعرض تحت شعار الثقافة والنصر.

وأشار مدير معرض الشيخ زايد للكتاب، إلى أنه جرى تخصيص هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وسيتم تنظيم أكثر من ندوة وشاركت مجموعة مؤرخين 73، حيث حضر أكثر من بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيد حكوا للجمهور والقراء المعارك التي خاضوها بأنفسهم.