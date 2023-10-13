وكيل صحة الشرقية يُدلي بصوته في انتخابات نقابة الأطباء بالشرقية

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإنتخابات التي تُجرى بنقابة الأطباء البشريين بالشرقية، لاختيار أعضاء النقابة بالشرقية، بعدد ٢ مقاعد فوق السن، وعدد ٢ مقعد تحت السن، بعد فوز الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية بالتزكية، وكذلك انتخاب النقيب العام وأعضاء النقابة العامة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

وتابع وكيل الوزارة إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، مع الالتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للوقاية من إنتشار الأمراض المعدية.

وأكد مسعود أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونها واجب وطني، ودورها في إستكمال جميع أركان مؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من أهمية في المشاركة في القضايا القومية، والإرتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

وادلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية بصوته الانتخابي، متمنياً التوفيق والنجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية وللأطباء، والمواطنين بمحافظة الشرقية.