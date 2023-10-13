مدير الأكاديمية العسكرية المصرية يوجه رسالة للدفعة 117 (شاهد)

علق الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، على تخريج دفعة جديدة أمس من الكلية العسكرية، قائلًا: “اهتممنا بتقديم حفل مختلف هذا العام بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر مع الحدث الأكبر بالنسبة إلينا وهو نهاية الدراسة لأبطال الاكادميية وطلاب الكليات العسكرية”.

حرب أكتوبر

وتابع "زاهر" خلال تصريحاته مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة: "قدمناه بشكل جديد ومختلف ونفذنا عرضا بالمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر ولدينا أحدث منظمة أسلحة متواجدة داخل القوات المسلحة".

الأكاديمية العسكرية المصرية

وهنأ مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الدفعة 117 وما يعادلها من جميع طلاب الكلية العسكرية بالتخرج، موجهًا لهم رسالة، قائلًا: "أؤكد عليهم ضرورة الحفاظ على أنفسهم وجميع ما تعلموه داخل الأكاديمية سواء علم او انضباط أو لياقة بدنية".