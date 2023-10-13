تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا الودية

إستقر الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية على تشكيلته التي تواجه نظيره النيجيري مساء اليوم في مباراة ودية دولية في البرتغال.

ويدفع مانشيني في لقاء اليوم بقوته الضاربة بحثاً عن تحقيق أول فوز له في قيادة الأخضر السعودي بعد الخسارة في المباراتين الوديتين أمنام منتخبي كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

وتشهد المباراة عودة النجم سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة، كما تأكد مانشيني من جاهزية الثنائي ياسر الشهراني ومحمد كنو لخوض المباراة.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا ودياً

ومن المتوقع أن يدفع مانشيني بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

في خط الوسط الإرتكاز: سلمان الفرج – عبدالله الخيبري.

في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - عبدالرحمن غريب - فراس البريكان.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان.

موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية

تنطلق المباراة الودية بين منتخبي السعودية ونيجيريا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ونيجيريا الودية

تنقل مباراة السعودية ونيجيريا الودية بشكل حصري عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أحمد النفسية.