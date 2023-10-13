في عيد الفلاح الــ 71 .. الإصلاح الزراعي بالمنيا يعلن عن حزمة خدمات زراعية غير مسبوقة للفلاح

في إحتفالية عيد الفلاح بالمنيا ، أن دل فإنما يدل على تقدير المخلصين لكل مُجدِِ، لكل من يزرع البذور ليُرينا جمال الثمار وقوة الإنتاج ، ليُرينا عزيمة لا تُقهر وإرادة لا تُزعزع، وسعي نحو الصلاح لا يتوقف من فلاح ومزارع لطالما يقدم يد العون لبناء الوطن كي يبقى شامخًا، حرًا، مصدرًا للفخر في كل مجال.

واحتفالية عيد الفلاح المصري، تعبيرًا منه وتقديرًا لدور الفلاح المصري ، الذي نفخر على الدوام بما يُحققه في التنمية من جهود متواصلة لا تتوقف ، لتعظيم الإقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي ، فقد وقف الفلاح المصري أمام أصعب الظروف التي مرت بها الدولة المصرية ، وقف بعزيمته ليحقق لدولتنا المصرية الإنتاج فتحية لكل فلاح مصري، مخلص، وفيِّ تحية لمن كُتبت في حقهم القصائد والأشعار وتغنى بهم الشعراء وقالوا: أنا الفلاح في مصرا، أرُد ترابها تِبرا، فـلا تبقى يدي قـفـرا بواديها، ولا فقرا، فمن نخلي لكم رُطب، ومن كرمي لكم عـنب، فتحية لكل فلاح مصري.

بتلك الكلمات بدأ وكيل وزارة الإصلاح الزراعي بمحافظة المنيا المهندس عبد الناصر الدسوقي ، موضحا أن ما يقدمه الإصلاح الزراعي لخدمه المنتفعين شمل ، بالنسبة لمحصول القمح المزمع زراعته ٢٦٩٠٠ فدانا ، بزياده ٣٠٠ فدانا عن العام السابق ، حيث كان ٢٦٣٠٠ فى العام السابق ، وتم توريد كميه قمح ديورم وقدرها ٧١٠٠٠ اردب إلى الصوامع بعد نقلها من المنتفع الى الصوامع تخفيفا على المنتفعين .

ومضيفا الدسوقي ، أنه تم تجهيز افضل انواع من تقاوى القمح ديورم بنى سويف ٥ لمنتفعين الإصلاح الزراعي بالمنيا ، بسعر مدعم من الوزارة بمبلغ ٥٥٠ جنيها للشيكارة ، كما جاء في بيان وزير الزراعة ، وكذلك انتاج تقاوى القمح من المشروع التابع للجمعية المركزية ، والتى تشرف عليه الجمعية المركزية، من زراعه القمح الى حصاده و غربلته و توزيعه علي منتفعين الإصلاح الزراعي

لافتا الدسوقي ،إلى أن الإصلاح الزراعي بالمنيا ، يقدم خدمه توزيع العسل الأبيض بسعر مدعم من انتاج مناحل الإصلاح الزراعي ، و المتواجدة فى جميع مناطق الإصلاح الزراعي بالمنيا ، كما يقدم خدمة تسمين البداري و توزيعها على المنتفعين بأسعار مخفضة ، وكذلك يقدم خدمه توزيع الكتاكيت عمر ٢١ يوما بعد تحصينها ، وبأسعار مخفضه و سلالات مضمونة .

ومنوها الدسوقي ، إلى أن الإصلاح الزراعي بالمنيا يوفر الأسمدة الأزوتية المدعمة للمنتفعين ، ليصل الدعم الى مستحقيه ، كما يوفر السوبر فوسفات للمنتفعين للإستفادة به فى الزراعة ، وخاصة الزراعات الشتوية ، وتم استخراج ٣١٠٠٠ كارت الفلاح للمنتفعين بالإصلاح الزراعي بالمحافظة ، بعد إدراج أسماءهم على منظومه كارت الفلاح ، و تم إستلام الكروت من البنوك الزراعية ، ويعد كارت الفلاح يوفر وصول الدعم من الأسمدة الأزوتية للمنتفعين .

ومضيفا ، أن الإصلاح الزراعي قام بتوفير سلف استثمارية للمنتفعين بفائدة ٥% فقط للنهوض بالمنتفعين ، وساهم الإصلاح الزراعي بالمنيا فى تطهير الترع و المساقي بإستخدام حفارات و معدات الإصلاح الزراعي ، وبلغت نسبة التطهير ١٠٠ %، ويساهم الإصلاح الزراعي في إستصلاح الأراضى التابعة له ، عن طريق استخدام معدات الإصلاح الزراعي ، من جرارات و محارب وخلافه

وفى اطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتطوير الريف المصري (حياة كريمة ) كان للإصلاح الزراعي دور بارز بالتنسيق مع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، و الوحدات المحلية فى توفير الأراضي اللازمة للمشروع ، حيث قدمت منطقة مغاغة للإصلاح الزراعى ، عدد ١٦ موقعا لإقامة مشروعات مختلفة من وحدات صحية ، ومحطات صرف صحى و مدارس و ونقاط شرطية ، كما وفرت منطقة ملوى عدد ١٤ موقعا لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها ، كما قدمت منطقه المنيا متمثلة فى جمعيات ابو قرقاص عدد ٦ مواقع منها نقطة شرطة منسافيس على سبيل المثال ، و المقامة على طريق القاهرة - اسوان الزراعي، ويجرى حاليا بالتنسيق مع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، توفير قطع الأراضي للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة فى منطقتي بنى مزار و سمالوط

وفى اطار الإهتمام بالتعليم ، لم يبخل الإصلاح الزراعي فى توفير الأراضى اللازمة ، لإقامة مدارس عليها ، مثل مدرسة البرجاية على سبيل المثال ، وفى اطار محاربه الغلاء ، ساهم الإصلاح الزراعي بالمنيا فى توفير الخضروات والفاكهة ، و اللحوم ، و العسل و البيض ، من انتاج الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ، بسعر منخفض للمنتفعين ، من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهلينا ، وحاليا يجرى تخزين فول الصويا بمخازن الجمعيات لطرحه بمزايدات علنيه ، و بيعه لأعلى سعر خدمة للمنتفعين ، ويساهم الإصلاح الزراعي في تسويق المحاصيل الزراعية ، خدمة لمنتفعين الإصلاح الزراعي بأعلى سعر.

واختتم وكيل وزارة الإصلاح الزراعي بالمنيا حديثه للوفد ، قائلا إن الفلاحين يستحقون كل تقدير واحترام من الدولة والمجتمع، لما يبذلونه من جهدٍ كبيرٍ في زراعة الأرض وتوفير الغذاء للمواطنين، وأن قانون الإصلاح الزراعي، الذي صدر في عام 1952، كان ثورة حقيقية في حياة الفلاحين، حيث ألغى نظام الإقطاع ومنح الفلاحين حق ملكية الأرض التي يعملون عليها، مما ساهم في رفع مستواهم الإجتماعي والإقتصادي.