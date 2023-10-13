تفاصيل جهود مصر لحماية ودعم الشعب الفلسطيني (شاهد)

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن الجميع كان ينتظر أمس كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مجريات الأحداث التي تشهدها المنطقة خاصة الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

وتابع “حسن خلال حواره مع برنامج ”صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة: “وهذا يرجع لما لمصر ورئيسها من كفاءة عالية وقدرة كبيرة واحترافية في التعامل مع مواجهة الأزمات، والتعامل بحكمة في ظل ثوابت السياسة المصرية الداعية دوما إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع مصر والمنطقة والعالم”.

قطاع غزة

وتابع أن مصر ناشدت كل دول العالم التي تريد إدخال مساعدات أن تصل بها إلى العريش ويتم إدخالها بمعرفة السلطات المصرية إلى قطاع غزة.

وذكر أن الرئيس السيسي لا يألو جهدا وأكد مجددا استعداده لتقديم العمل على إجراء مفاوضات من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة وضرورة إيجاد حل جذري لهذه الأزمة يتمثل في الرؤية المصرية الثاقبة الداعية إلى إيجاد حل على أساس حل الدولتين.

حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية

وشدد على أن العالم يتمنى إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية، في ظل تأزم الوضع في قطاع غزة والحرب الدائرة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.