صعق كهربائي ينهي حياة شاب بالشرقية

لقي شاب مصرعه بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لصعق كهربائي من سلك كهرباء، بقرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت تفاصيل الحادث بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد ع ال"، 26 سنة مقيم بقرية حفنا، بنطاق مركز بلبيس جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وفاته إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين تعرض الشاب لصعق كهربائي أثناء ملامسة سلك كهرباء، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وتحرر محضر بالواقعة.

تفادي الصعق الكهربي

كيف تتعامل مع حوادث الصعق الكهربائي

- في البداية، عليك فصل التيار من المصدر بنزع الفيشة على الفور، وإذا لم تتمكن من فصل الكهرباء عن المصاب استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب ولا تلمسه بيديك أبدا.

- استدعِ المساعدة على الفور واتصل برقم طوارئ الإسعاف واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

- تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

نصائح للتعامل مع مصاب الصعق الكهربائي

كما ذكر طبيب المخ والأعصاب الدكتور ياسر عبدالله، في حديثه لـ«الوطن» بعض الإرشادات عند التعامل مع مصاب الصعق الكهربائي، قائلا:

- إذا لاحظت على الشخص توقف نشاطه وعدم ظهور أي علامات تدل على عمل الدورة الدموية، مثل التنفس أو السعال أو الحركة، فعليك البدء بالإنعاش القلبي الرئوي فورا إذا كنت تعلم ذلك بالضغط على القلب.

- امنع الشخص المصاب من التعرض للبرد، ثم ضع على المناطق المحروقة ضمادة من الشاش المعقم.

- لا تلمس الشخص المصاب إذا كان لا يزال ملامسًا للتيار الكهربائي.

- قم بتدفئة المصاب ولا تقم بتحريكه من مكانه إلا في حال الضرورة القصوى ولحين وصول الإسعاف.

- لا تقترب من أسلاك الجهد العالي حتى يتم فصل التيار.

- قف بعيدًا عن الأسلاك الكهربائية بالشقة أو المنزل الخاص بك إذا كانت هناك شرارة وشعلة أمامك.