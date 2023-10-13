وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى إسرائيل

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وصل إلى إسرائيل لمتابعة الأحداث الراهنة.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قام أمس بزيارة إسرائيل، ووجه حديثه للشعب الإسرائيلي، قائلًا: “نحن مصرون أن نكون معكم للدفاع عن شعبكم والقيم التي تجمعنا سويا، والخيار واضح وسنسير في الطريق الصحيح مع إسرائيل”.

الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: “ينتابني شعور بالإصرار على فوز إسرائيل في هذه الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية شريك لها للتأكد من حدوث ذلك، مفيدًا بأنه في الشرق الأوسط لا يوجد سوى مسار واحد يتمثل في الاندماج والتكامل والتعاون والتطبيع”.

تل أبيب

وواصل: “إنني هنا في تل أبيب جئت برسالة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل اليوم وغدًا وكل يوم، ومن المستحيل بالنسبة لأي منا أن يفهم على الصعيد الإنساني ما مرت به إسرائيل وما جربته على يد حماس في الأيام القليلة الماضية”.