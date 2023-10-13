الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انطلاق المؤتمر الوطنى الثانى للنشئ بالمنيا تحت عنوان "بناء جيل"

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

انطلقت فعاليات البرنامج القومى المؤتمر الوطني الثانى للنشء تحت شعار"بناء جيل" بمحافظة المنيا ، بمشاركة  أكثر من ٦٠٠طليع وطليعة ، بإدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال المحافظة ، لطلائع مراكز الشباب التابعة للإدارة .

وذلك بمركز شباب مدينة بني مزار إحدى مراكز  ثقافة المواطنة ، و بتنفيذ وإشراف الإدارة المركزية لتنمية النشئ ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة تنمية النشئ، حيث اعلنت وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء"الإدارة العامة للموهوبين" عن بدء تنفيذ فعاليات المؤتمر الوطني الثانى للنشء تحت شعار"بناء جيل" بمشاركة مختلف مراكز الشباب ، وبالتعاون والتنسيق مع شركاء المؤتمر وهم وزارة التربية والتعليم ،  وزارة الاتصالات ، وزارة الثقافة ،وزارة الدولة للإعلام ، وزارة التخطيط ، الشئون المعنوية ، الدفاع الشعبي والعديد من الجهات المتخصصة في محاور المؤتمر المختلفة من مؤسسات المجتمع.

وقد اشاد الدكتور أشرف صبحي بفكرة تنفيذ النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء ، والذي يهدف إلي تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصري" من النشء المصري بالمحافظات المختلفة ، تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات.

وتتنوع جلسات وموضوعات المؤتمر ، والتي تتطرق إلي مجموعة من المحاور الهامة ومنها، رفع وعى وثقافة ومهارات النشء وتعزيز قدراتهم تمهيداً لآداء دورهم فى بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم ، الأسرة المصرية وحقوق الطفل ،القيم المجتمعية إنجازات الدولة المصرية ، الأمن السيبراني ، الرياضة وبناء الشخصية ، رؤية مصر ٢٠٣٠، الثقافة والفنون ، الحوار وتقبل الآخر ، وبناء الوعى ومكافحة الشائعات ، دور النشء فى المجتمع ، اقدر اشارك.

وبدأ  المؤتمر بكلمة لمدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، رحب فيها بالحضور والشكر والعرفان لكل المشاركين بالمؤتمر ، أدار المؤتمر كل من ، الدكتور مؤمن شعبان أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنيا ، الشيخ أحمد رجب مدير هيئة الأوقاف ببني مزار، الشيخ أحمد حسن فولي مفتش أول الدعوة بأوقاف بني مزار ، القس يوحنا نادي كاهن كنيسة ماري مينا ببنى مزار ، القس أوغسطينوس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنى مزار 

 

 

 

 

وقد تناولوا فيها جميع محاور المؤتمر ، وفى النهاية قاموا بمناقشة جميع المشاركين فى محاور المؤتمر ، واختيار أفضل الطلائع المشاركين لتأهيلهم للمشاركة فى الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ، لحضور المؤتمر القمى وتمثيل مجتمعهم المنياوى على المستوى القومى ، وضمهم للأنشطة والمبادرات التي تنمي مهاراتهم وحس المواطنة لديهم ، وابعادهم عن كل الظواهر السلبية التي تحيط بالنشء والشباب في المجتمع ، من شائعات وانعدام للوعي، وتنمية الوعي والإدراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية تنموية ، ومبادرات تنمي حس المواطنة والإنتماء.

 

 

 

 

 

بالإضافة،  إلي بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق من الإمكانيات والمهارات ، التي تمكنهم من بناء الوطن ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات  مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ،  احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة  محسن عمر ، متابعة تنفيذ إدارة الشباب والرياضة  ببني مزار بقيادة حربي حسن حسن ، منسق المؤتمر  عبير حسان

الجريدة الورقية