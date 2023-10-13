انطلاق المؤتمر الوطنى الثانى للنشئ بالمنيا تحت عنوان "بناء جيل"

انطلقت فعاليات البرنامج القومى المؤتمر الوطني الثانى للنشء تحت شعار"بناء جيل" بمحافظة المنيا ، بمشاركة أكثر من ٦٠٠طليع وطليعة ، بإدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال المحافظة ، لطلائع مراكز الشباب التابعة للإدارة .

وذلك بمركز شباب مدينة بني مزار إحدى مراكز ثقافة المواطنة ، و بتنفيذ وإشراف الإدارة المركزية لتنمية النشئ ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة تنمية النشئ، حيث اعلنت وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء"الإدارة العامة للموهوبين" عن بدء تنفيذ فعاليات المؤتمر الوطني الثانى للنشء تحت شعار"بناء جيل" بمشاركة مختلف مراكز الشباب ، وبالتعاون والتنسيق مع شركاء المؤتمر وهم وزارة التربية والتعليم ، وزارة الاتصالات ، وزارة الثقافة ،وزارة الدولة للإعلام ، وزارة التخطيط ، الشئون المعنوية ، الدفاع الشعبي والعديد من الجهات المتخصصة في محاور المؤتمر المختلفة من مؤسسات المجتمع.

وقد اشاد الدكتور أشرف صبحي بفكرة تنفيذ النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء ، والذي يهدف إلي تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصري" من النشء المصري بالمحافظات المختلفة ، تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات.

وتتنوع جلسات وموضوعات المؤتمر ، والتي تتطرق إلي مجموعة من المحاور الهامة ومنها، رفع وعى وثقافة ومهارات النشء وتعزيز قدراتهم تمهيداً لآداء دورهم فى بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم ، الأسرة المصرية وحقوق الطفل ،القيم المجتمعية إنجازات الدولة المصرية ، الأمن السيبراني ، الرياضة وبناء الشخصية ، رؤية مصر ٢٠٣٠، الثقافة والفنون ، الحوار وتقبل الآخر ، وبناء الوعى ومكافحة الشائعات ، دور النشء فى المجتمع ، اقدر اشارك.

وبدأ المؤتمر بكلمة لمدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، رحب فيها بالحضور والشكر والعرفان لكل المشاركين بالمؤتمر ، أدار المؤتمر كل من ، الدكتور مؤمن شعبان أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنيا ، الشيخ أحمد رجب مدير هيئة الأوقاف ببني مزار، الشيخ أحمد حسن فولي مفتش أول الدعوة بأوقاف بني مزار ، القس يوحنا نادي كاهن كنيسة ماري مينا ببنى مزار ، القس أوغسطينوس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنى مزار

وقد تناولوا فيها جميع محاور المؤتمر ، وفى النهاية قاموا بمناقشة جميع المشاركين فى محاور المؤتمر ، واختيار أفضل الطلائع المشاركين لتأهيلهم للمشاركة فى الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ، لحضور المؤتمر القمى وتمثيل مجتمعهم المنياوى على المستوى القومى ، وضمهم للأنشطة والمبادرات التي تنمي مهاراتهم وحس المواطنة لديهم ، وابعادهم عن كل الظواهر السلبية التي تحيط بالنشء والشباب في المجتمع ، من شائعات وانعدام للوعي، وتنمية الوعي والإدراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية تنموية ، ومبادرات تنمي حس المواطنة والإنتماء.

بالإضافة، إلي بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق من الإمكانيات والمهارات ، التي تمكنهم من بناء الوطن ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة محسن عمر ، متابعة تنفيذ إدارة الشباب والرياضة ببني مزار بقيادة حربي حسن حسن ، منسق المؤتمر عبير حسان