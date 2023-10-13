تعرف على مفهوم الأمانة وصورها في الإسلام (شاهد)

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في حفظ أمانات الناس حتى مع المشركين، موضحًا أن النبي لما أؤذن له بالهجرة، هاجر وأمانات بعض المشركين لديه في منزله، وترك سيدنا علي، لأدائها لأصحابها.



وأضاف “المشد” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى عد الأمانة من أهم صفات المؤمنون، بقوله تعالى: “والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون”.

وشدد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن الكلمة أمانة، والنصيحة أمانة، وإفشاء الأسرار خيانة للأمانة، والأعمال التي نقوم بها أمانة.

الأمانة لها صور متعددة

وتابع: “الله سبحانه وتعالى يقول: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"، لافتًا إلى أن التعبير القرآني جاء بـ"الأمانات" وليس الأمانة لأن الأمانة صورها ليست قاصرة فقط على حفظ المتعلقات ثم أدائها رغم أنها الصورة المنتشرة، ولكن الأمانة لها صور متعددة.

أداء الأمانة

وأكد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الأمانة ما يجب على الإنسان أدائه وحفظه، مضيفًا: “يعني الحاجة التي يجب على الإنسان أن يؤديها ويحفظها أو يحافظ عليها”.