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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. أهلي 2009 يواجه سيراميكا كليوباترا في بطولة الجمهورية

فريق الأهلي 2009
فريق الأهلي 2009

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

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يدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ١٢ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث خسر مباراته الأولى أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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