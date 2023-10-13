اليوم.. أهلي 2009 يواجه سيراميكا كليوباترا في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.



يدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ١٢ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث خسر مباراته الأولى أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.