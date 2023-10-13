إقبال متوسط من الأطباء في انتخابات التجديد النصفي بمقر اللجنة العامة بدار الحكمة

شهدت الساعات الأولى من بدء التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اقبال متوسط من الناخبين بمقر اللجنة العامة بدار الحكمة.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء علي منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عام بالنقابات الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 مرشحين هم: أمين عام النقابة السابق أسامة عبدالحى، وأعضاء مجلس النقابة العامة إيهاب الطاهر، ومحمد سلامة، وأحمد حسين، بالإضافة إلى عبدالإله حجازى، ومحمد طنطاوى، وعلى كامل، ومحمد محمد منير، وأبو المجد الهوارى.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، المرة الأولي تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الأخر بالاضافة إلى مقاعد النقباء على مستوي الجمهورية.