الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة (شاهد)

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء لطيفة في الساعات الأولى من الليل، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وساعات الصباح الباكر، لافتة إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة في هذه الأوقات.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن درجات الحرارة العظمى تتراوح على القاهرة الكبرى ما بين 29 و30 درجة مئوية.

 وتابعت: “تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء معتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط، أما المحافظات الجنوبية فتسود أجواء حارة”.

 

الأجواء الخريفية المعتدلة: 

 ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء الخريفية المعتدلة مستمرة اليوم أيضًا؛ نتيجية تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تحجب جزءًا من من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على انخفاض درجات الحرارة.
 

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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