بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية، والتي يتنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، بينهما مقعدان للمرشحين فوق السن، وآخران تحت السن.

وتجرى الإنتخابات بمقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، تحت إشراف قضائي كامل لاختيار مرشحي النقابة الفرعية، والنقابة العامة، وبدأت عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً، وسط تطبيق عدد من الإجراءات؛ حفاظاً على سير العملية الانتخابية.

ويتنافس على المقاعد فوق السن 4 مرشحين وهم: الدكتورة نهلة الجمال، والدكتور محمود محجوب، والدكتور أشرف سليمان، والدكتورة سارة إبراهيم، بينما يتنافس على المقعدين تحت السن كل من: الدكتورة غادة شويخ، والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور وليد الشاذلي، والدكتورة مريم عاطف.

وبالنسبة لمقعد نقيب أطباء الشرقية فقد تم حسمه بعد فوز الدكتور خالد صفوت النقيب الحالي بالتزكية، وتتم عملية الاقتراع بين أعضاء النقابة العامة لاختيار نقيب أطباء مصر، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء الشرقية تضم 14 ألف طبيب، منهم 7 آلاف طبيب لهم حق التصويت في الانتخابات ممن سددوا الاشتراكات، ويحق لأي طبيب مُسجل بأي نقابة غير محافظة الشرقية ومتواجد بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط.

وتجرى عملية التصويت من خلال 6 استمارات للاقتراع، الأولى لاختيار أعضاء نقابة الشرقية الفرعية فوق السن، والثانية لأعضاء نقابة الشرقية الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا، والرابعة لاختيار نقيب أطباء مصر، والخامسة لأعضاء النقابة العامة فوق السن، والسادسة لأعضاء النقابة العامة تحت السن.