أمريكا: لا نعتزم نشر قوات في إسرائيل

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات في إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفسها "لن ترحب" بمثل هذه الخطوة، وفق روسيا اليوم.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي: "لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أمريكيين مشاركين في هذا النزاع".

هذا واعتبر المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم إعلان البيت الأبيض تقديم واشنطن مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل في ظل معركة "طوفان الأقصى" "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين.

كما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغرابه إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا في المنطقة.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار واشنطن إرسال حاملة طائرات إلى مقربة من منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشير إلى مخاطر تورط دول ثالثة.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.



