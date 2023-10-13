ارتفاع عدد الشهداء بين الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي إلى 1537 و6612 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537 شخصا، فيما أصيب نحو 6612 شخص أخرين، وفق روسيا اليوم.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 32 شخصا، وأصيب أكثر من 600 أخرين، احتاج 190 منهم للعلاج داخل المستشفيات.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة عدة مجازر مروعة في عموم قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات المواطنين، وتركز القصف الإسرائيلي على مدينة رفح ودير البلح وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وفي شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على منزل يعود لعائلة حلاوة دون سابق إنذار، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 25 أخرين.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزل مكون من أربعة طوابق يعود لعائلة الحية في حي الصفطاوي شمال غزة، وتفيد وسائل الإعلام الفلسطينية عن وجود ما يزيد عن 40 شخص بداخل المنزل الذي قصف دون سابق إنذار، كما تشير وسائل الإعلام إلى انتشال 15 جثة حتى اللحظة من المكان.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح، مخلفة عددا كبيرا من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، كما طالت الغارات حي الدرج والعديد من المناطق وسط وجنوب القطاع.

وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني في ظل القصف المكثف والعنيف، صعوبات بالوصول إلى القتلى والمصابين تحت أنقاض المنازل المدمرة، وانتشلت طواقم الإسعاف، جثمانين شهداء من تحت الأنقاض غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية قصفها العنيف لعدد من مناطق قطاع غزة، ويتركز القصف منذ ساعات الصباح بالمنطقة الشمالية الغربية من القطاع، وذلك بإلقاء مئات الأطنان من المتفجرات، التي تحدث دمارا مهولا في منازل المواطنين.