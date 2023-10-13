الأرجنتين تهزم باراجواي وتتصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية

فاز منتخب الأرجنتين على باراجواي بهدف، في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الجمعة على ملعب المونومينتال، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

جاء هدف منتخب الأرجنتين مع الدقيقة الثالثة من بداية المباراة بتوقيع نيكولاس أوتاميندي.

ويحافظ منتخب الأرجنتين حامل لقب المونديال على سلسلة الانتصارات في التصفيات ويستمر في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بينما تجمد باراجواي في المركز التاسع وقبل الأخير بنقطة وحيدة من 3 مباريات.

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز على الإكوادور وبوليفيا في الجولتين الماضيتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسيواجه نظيره البيروفي في الجولة المقبلة.