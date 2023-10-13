تصفيات أمريكا الجنوبية.. الأرجنتين تتقدم بهدف باراجواي في الشوط الأول

أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول من مباراته أمام باراجوي متقدما بهدف في المباراة الدائرة بينهما ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاء هدف منتخب الأرجنتين مع الدقيقة الثالثة من بداية المباراة بتوقيع نيكولاس أوتاميندي.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن انتصاراته الثالث في ظل سعيه للانفراد بصدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم، بينما يبحث باراجواي عن انتصاراته الأول.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بالتقاسم مع البرازيل برصيد 6 نقاط لكل منهما بينما يحتل باراجواي المركز الثامن بنقطة واحدة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز على الإكوادور وبوليفيا في الجولتين الماضيتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسيواجه نظيره البيروفي في الجولة المقبلة.