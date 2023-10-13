"مصر وإنجازات الدولة الحديثة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز

خلال ذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "مصر بين الماضي والحاضر وإنجازات الدولة الحديثة"، بالوحدة المحلية بدار السلام، تحدث خلالها الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا، عن الإنجازات الحديثة للدولة، والتي يلمسها كل مواطن، وأن مصر بعد أحداث ثورة يناير، كانت في حالة عدم استقرار، وأكد علي أن مصر تملك أكبر نعمة وهي الأمن والأمان والإستقرار الذي يعيشه المواطن المصرى، مقارنة بالدول المجاورة الأخري، وماحدث بها من تدمير وكوارث وحروب، عقب المحاضرة تم عرض فيديو بروجكتور للمبادرات الرئاسية وإنجازات الدولة في مجالات الصحة، والتعليم والبنية التحتية، وشبكات الطرق والمشاريع القومية الجديدة، قام بعرضه محمود سالم الفنان التشكيلي بالمكتبة، كما ناشدت ياسمين ضياء مديرة المكتبة، الحضور بالوقوف جنبآ إلي جنب، بجانب الدولة المصرية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية الحديثة، ومشاريعها القومية، واختتم اللقاء بقصيدة وطنية من أحد مواهب القرية، جاء ذلك بحضور تيسير مخيمر رئيس الوحدة المحلية بدار السلام وعدد كبير من أهالي القرية.

"المشاركة السياسية وأثرها على المجتمع" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان '' المشاركة السياسية وأثرها على المجتمع''، ضمن مبادرة '' صوتك أمانة'' للتوعية حول المشاركة الإيجابية بالعملية الإنتخابية، وإيمانا بدور الثقافة في رفع الوعي لدي مختلف فئات المجتمع، ناقش خلالها منصور مبروك محمد مدير المكتبة، مفهوم المشاركة السياسية، وكيفية المشاركة المجتمعية والسياسية، عن طريق القيام بدور فعال في الحياة، سواء بالمساهمة مع منظمات المجتمع المدني، والأعمال التطوعية، من أجل خدمة الوطن والمواطنين في إطار من الشرع والقانون، وأيضا بالمشاركة في التصويت والعملية الانتخابية، بحرية، فإرادة المصريين هي المحرك الأساسي لإستكمال بناء الدولة والجمهورية الجديدة.

من ناحية أخرى ناقشت نجاة شعبان أخصائي الطفل ببيت ثقافة أطسا، كتابا بعنوان ''100 لون'' خلال ورشة حكي لأطفال حضانة الفاروق، تحدثت خلالها عن أحلام الطفل التي لا تنتهي، والتى يعبّر فيها عن وظيفته المستقبلية.