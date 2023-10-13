ميسي على مقاعد بدلاء الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم

أعلن المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل التانجو لمواجهة باراجواي، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤخلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

تشكيل الأرجنتين لمواجهة باراجواي.. ميسي على مقاعد البدلاء

وجاء ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء الأرجنتين أمام باراجواي، بينما تشكيل الأرجنتيني الأساسي لاوتارو مارتينيز ومالك أليستر ودي بول وأوتاميندي، بطريقة لعب 4-4-2، والتي ضمت كل من:-

في حراسة المرمى: مارتينيز .

في خط الدفاع: مولينا - روميرو – نيوكلاس اوتامندي - تاليافكو .

في خط الوسط: انزو - ماك اليستر - دي باول - نيكولاس .

في خط الهجوم: جوليان الفاريز – لاوتارو مارتينيز.

ويتواجد ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء الأرجنتين أمام باراجواي والتي ضمت كل من أرماني وموسو وكوراتا ومونتيل وباريديس وبيزيل وأكونا ولوسيلسو وأوكامبوس وجارناتشو وردريجيز.

يمتلك منتخب الأرجنتين 6 نقاط في المركز الثاني من الترتيب بعدما حقق الانتصار في المواجهتين، على الجانب الأخر يمتلك منتخب باراجواي نقطة وحيدة في المركز الثامن من المجموعة من تعادل وحيد وهزيمة.