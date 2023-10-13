نشرة التوك شو.. عبدالسند يمامة: انتخابات الرئاسة بمثابة عودة حزب الوفد

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعوته الانتخابية طرح انجازاته أمام المواطنين، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية الحالية تفصح عن ما تريده الناس.

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عبدالسند يمامة: وسائل الإعلام والأجهزة السيادية تقف على مسافة من مرشحي الرئاسة

كشف المخرج أحمد محمد ثروت، ابن الفنان محمد ثروت، تفاصيل مرضه النادر، قائلا إنه انشغل في العمل ووصف نفسه بأنه "بيتنفس شغل"، متابعا: "ربنا اختصني بشيء آخر خمس سنين اتحولت لآلة فحب يعرفني يعني إيه الله أكبر مهما بلغ الإنسان من معرفة".

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أحمد محمد ثروت يكشف تفاصيل مرضه النادر (فيديو)

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن شهيدة فلسطينية سقطت في بلدة دير جرير حيث كانت تقل مركبة بصحبة نجلها إحدى قرى رام الله، وتم إطلاق النار عليهما عند مرورهما من إحدى البلدات، ونقلت إلى المستشفى وأعلن عن استشهادها، وهي راندا عجاج وأصيب نجلها بالقدم والكتف.

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استشهاد "فلسطينية" برصاص جيش الاحتلال

غادر أنطوني بلينكن، وزير الخاريجي الأمريكي، تل أبيب متجها إلى عمان، ليلتقي المسئولين الأردنيين، ضمن الجولة التي يقوم بها في الشرق الأوسط، دعوة للتهدئة ومنعا للتصعيد واتساع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية.

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بلينكن يغادر إسرائيل ويتجه للأردن ثم مصر لمنع التصعيد في غزة (فيديو)

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم تصفية للقضية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كاشفة عن الفلسفة المصرية للتعامل مع أزمات الإقليم بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

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الأهرام للدراسات: إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم تصفية للقضية

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، إن استقلال مصر مرتبط بحزب الوفد في ظل ما حدث في ثورة 1919م، بعدما كانت مصر ولاية تركية قبل هذا التاريخ.

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عبدالسند يمامة: استقلال مصر مرتبط بحزب الوفد.. وعازم على النجاح في الانتخابات

قال الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية: “إن الكيان العلمي العملاق يشهد ميلاد دفعات جديدة من الكليات العسكرية”، مضيفًا أن هؤلاء الأبطال سيكونون سدًّا منيعًّا وحصنًا واقيًّا يحمي ويصون مقدسات الوطن.

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مدير الأكاديمية العسكرية للسيسي: "أبناؤك تضرب أقدامهم باطن الأرض قوة" (فيديو)

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العمل على منع تدهور الأحوال الانسانية في قطاع غزة، وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير، مؤكدًا ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الانسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.

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السيسي يدعو إسرائيل لتجنب التجويع والتهجير وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري بين حماس وإسرائيل، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، مضيفًا أنه يجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسئولياته في هذا الصدد؛ فمن أجل السلام فليعمل العاملون.

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السيسي للمصريين: "واجهنا معًا قوى الشر والظلام ونور مصر سيظل باقيًّا" (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سعي مصر للسلام واعتباره أنه خيارها الاستراتيجي، يُحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وسنحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية، فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا.

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السيسي: مصر لن تترك الأشقاء في فلسطين ونؤمن حقوقهم الشرعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “إن الصراع القائم في غزة يخُل بمبادئ القانون الدولي والانساني ومبادئ الأديان والأخلاق، وكل صراع لا يؤوَّل هو عبث لا يُعول عليه”.

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الرئيس السيسي: "الصراع في غزة يخُلّ بمبادئ القانون الدولي والإنساني"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمم تصمد بشعوبها وقيادتها، موضحًا أنه يجب الحذر من التحديات المشتعلة في المنطقة.

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السيسي يحذر من التحديات المشتعلة بالمنطقة: الأمم تصمد بشعوبها وقيادتها (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر أثناء حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

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قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة بالحدود الجنوبية تخوفا من وجود متسللين مقاومين فلسطينيين اجتازوا الحدود بعدما قال شهود عيان من المستوطنين إنهم رأوا مجموعة من العناصر المقاومة الفلسطينيين يجرون اشتباكات وهذا ما أكدته رئاسة إحدى البلديات القريبة من هناك.

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إخلاء 20 مستوطنة بشكل كامل قرب غلاف غزة

رد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل، على سؤال الإعلامي خالد أبوبكر: ماذا يمثل حزب الوفد في وجدان الدكتور عبدالسند يمامة؟؟ قائلًا: “إن استقرار مصر ارتبط بحزب الوفد، فالحركة الوطنية والمطالبة باستقلال مصر في ثورة 1919، كان بقيادة سعد باشا زغلول”.

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عبدالسند يمامة: "المعركة الانتخابية الرئاسية بمثابة عودة لحزب الوفد"

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه ينسب إلى الرئيس السيسي، أنه سمح بمناخ سياسي أسهم في مباشرة حملة الوفد الانتخابية ودعواتنا الانتخابية بكل سهولة ويسر، معقبًا: "محدش ضايقنا نهائي والله".

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رئيس حزب الوفد: "لم نواجه أي عراقيل في حملتنا الانتخابية نهائيًّا