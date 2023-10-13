جنوب سيناء تحصد المركز الثالث في اللقاء الختامي المجمع لرياضة المرآة بمحافظة البحر الاحمر

حصد الفريق المشارك من محافظه جنوب سيناء في اللقاء الختامي المجمع لمراكز رياضة المرأة و المقام بمحافظه البحر الاحمر علي المركز الثالث ترتيب عام في الالعاب المنفذة .

وذلك في ظل الجمهورية الجديدة وتحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتولي القيادة السياسية اهتمام خاص بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة اسلوب حياة لكل افراد وفئات المجتمع المصري .

يستهدف المشروع العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربات متخصصات على مستوى الجمهورية وبشكل مجاني.

وتشجع الوزارة المرأة والفتاة على الإقبال للمشاركة في "المشروع القومي لرياضة المرأة والفتاة"، من خلال توفير الملابس الرياضية للمشاركات، ومنح المتميزات جوائز مادية وعينية، ومشاركتهم كذلك في عدد من الرحلات التي تنفذها الوزارة.

تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد مسعد وكيل المديريه .

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