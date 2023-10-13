جاستن بيبر وجيمي لي كريتس..تخبُطات لنجوم الغرب في دعم إسرائيل

وسط غضب العالم وأصوات الخوف والرعب والأدعية من جميع الأنحاء في ظل الهجوم المتبادل بين فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خرج إثنان من نجوم الغرب ولهم شعبية كبيرة في الدول العربية وهما المغني جاستن بيبر والممثلة جيمي لي كرتيس اللذان تضامنا بالكامل مع إسرائيل عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

قام جاستن بيبر بنشر صورة من غزة وعلق عليها صلوا من أجل إسرائيل، وانهالت عليه موجات الغضب لاستعامته بصورة من داخل فلسطين للدعاء بها لقوات الاحتلال.

وسرعان ماقام جاستن بحذف الصورة بسبب خطأ نشر الصورة، وهو لاينفي دعمه لإسرائيل.

ستوري جاستن بيبر التي دعم بها إسرائيل

وتكرر الأمر مع الممثلة جيمي لي كرتيس، التي نشرت صورة لأطفال غزة وسط الركام وأحدهم ينظرون إلى السماء هروبًا من الغارات الجوية، فعلقت بوضع علم إسرائيل، قائلة"الرعب من السماء".

يذكر أن إسرائيل قد بدأت قصفها على غزة، بعد الهجوم التي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي، حيث ردت قوات الاحتلال بقصفٍ جوي ومدفعي مكثف على قطاع غزة وقطع وسائل الدعم والمساعدات الطبية وقطع الماء والغاز والكهرباء عن القطاع، وتستمر حماس في إطلاق الصواريخ على اسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن آخر إحصائيات الشهداء والمصابين حيث استشهد 1537 مواطنًا منهم 500 طفل و 276 سيدة، وإصابة 6612 آخرون.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300، والإصابات إلى 2900.