استشهاد "فلسطينية" برصاص جيش الاحتلال

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن شهيدة فلسطينية سقطت في بلدة دير جرير حيث كانت تقل مركبة بصحبة نجلها إحدى قرى رام الله، وتم إطلاق النار عليهما عند مرورهما من إحدى البلدات، ونقلت إلى المستشفى وأعلن عن استشهادها، وهي راندا عجاج وأصيب نجلها بالقدم والكتف.

وأضافت السلامين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الإصابات من جيش الاحتلال الذي أطلق النار على المركبة، وهناك اشتباكات مسلحة في منطقة الشمال بين الحين والآخر في بلدة حوارة في جنين وطولكرم والحديث يدور حول إصابة حرجة وصلت مستشفى حكومي لشاب فلسطين.

وتابعت: "بالنسبة إلى الخليل، فهي بلدة مغلقة تماما ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج منها وإليها في الخليل، وعلى صعيد بيت لحم، فإن هناك حاجز جاثم على أراضي هذه المدينة ويعيق التحركات المرورية للمواطنين ولا يستطيع أحد المرور منه سوى المركبات التي تقل المستوطنين، وبالتالي فإن ثمة اختناق كبير في الضفة الغربية".

