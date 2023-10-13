الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تمتعى بفوائد الشاي الأخضر على الطريقة الصينية

الشاي الأخضر على
الشاي الأخضر على الطريقة الصينية

الشاي الأخضر على الطريقة الصينية، من فوائد الشاي الأخضر المساهمة في خفض الوزن، وتعزيز صحة الأسنان، والحدّ من ارتفاع ضغط الدم، تعرفي على طريقة تحضير المشروبات الساخنة على طريقة المطبخ الصيني، وتمتعي بفوائده الصحية.

الشاي الأخضر على الطريقة الصينية

مقادير الشاي الأخضر على الطريقة الصينية

- الشاي الأخضر : نصف كوب
- ماء ساخن : كوب (مغلي)

طريقة التحضير

ضعي أوراق الشاي الأخضر في إبريق.
صُبي الماء المغلي على أوراق الشاي.
اتركي الشاي حتى ينقع جيداً بالماء وتتفتح الأوراق.
اسكبي الشاي في أكواب التقديم.

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