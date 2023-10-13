شروط وأخر موعد للتقديم على وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

فتح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، باب التقديم على وظائفه الإدارية الشاغرة لكل من يحمل الجنسية السعودية، ويحملون شهادة البكالوريوس في العديد من التخصصات وفق شروط وضوابط محددة لكل وظيفة.

وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

وأعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بالمملكة العربية السعودية عبر موقعه الإلكتروني، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي، وجاءت المسميات الوظيفية بالمعهد كالتالي:

موظف مشتريات (الدمام): على أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

صانع المحتوى (الدمام): بشرط أن يكون المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، الصحافة، التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

موظف مشتريات (الخفجي) لكل من يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

وأشارت إدارة المعهد، أنّ التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 27 ربيع أول 1445ه‍ / 12 أكتوبر 2023م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 27 جماد أول 1445ه‍1 /11 ديسمبر 2023م.

وطالب المعهد التقني السعودي لخدمات البترول كل الراغبين في التقديم على وظائفه المعلن الإطلاع على تفاصيل التسجيل من حيث الشروط وضوابط التوظيف، وذل عبر الدخول على الرابط التالي:

https://spspcareers.talentera.com/ar/job-search-results/?