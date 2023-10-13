الأهرام للدراسات: إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم تصفية للقضية

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم تصفية للقضية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كاشفة عن الفلسفة المصرية للتعامل مع أزمات الإقليم بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

وأضاف فرحات، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ كلمة الرئيس السيسي جاءت نتيجة لعمق الدولة المصرية تاريخها وقراءتها الدقيقة لطبيعة الصراعات في المنطقة وخبرتها في قضايا الحرب والسلام في الوقت ذاته.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر ترى أنه لا حاجة للحرب دون أن تؤدي إلى سلام حقيقي ومستدام، أما إسرائيل، فقد جربت السياسات العسكرية واستخدام العنف والمقاربات الأمنية والعسكرية ضد الفلسطينيين عموما وقطاع غزة خصوصا، ولم يحقق هذا أي سلام للجميع، ومن ثم، فإن الجميع في حاجة إلى عملية سلام تنتهي إلى إقرار حقوق الشعب الفلسطيني المقررة بموجب المواثيق الدولية والمرجعيات العربية سواء المبادرة العربية للسلام أو ما كانت انتهت إليه عمليات السلام.