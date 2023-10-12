وزارة الطاقة السعودية تطرح وظائف شاغرة لتلك المؤهلات

طرحت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ممن يحملون المؤهلات العليا للعمل في العديد من التخصصات.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشرط أن يكون المتقدمين من المواطنين السعوديين، ويحملون على شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، موضحة أن العمل بوظائفها متاح بفروع الوزارة في العاصمة السعودية "الرياض".

وظائف وزارة الطاقة

ووفق موقع وزارة الطاقة، بوابة التوظيف لديها فأنَّ الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات التالية:

اخصائي اقتصاديات الغير نفطية.

أخصائي أول اقتصاديات الغاز.

أخصائي اقتصاديات البترول والمنتجات المكررة.

أخصائي أول معلومات وإدارة معرفة.

أخصائي هندسة بيانات.

أخصائي أول هندسة بيانات.

خبير هندسة بيانات.

مدير مشروع.

مدير مشروع أول.

أخصائي أول تطوير الموردين.

خبير توطين قطاع الكهرباء.

رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية

وبينت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023م.

ولكل من يرغب في التقديم على وظائفها المعلنة الإطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط كل وظيفة، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي

https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/