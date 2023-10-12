الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تركيا تهزم كرواتيا وتنفرد بصدارة المجموعة بتصفيات اليورو

بوابة الوفد الإلكترونية

خطف منتخب تركيا فوزا غاليا خارج قواعده على نظيره الكرواتي بهدفي نظيف في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا “ يورو 2024”.

سجل هدف تركيا اللاعب باريس يلماز في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة انفرد منتخب تركيا بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بينما يحتل كرواتيا الوصافة بفارق 3 نقاط في تصفيات يورو 2024.

وسجل منتخب تركيا 4 انتصارات في تصفيات اليورو مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.

ويواجه منتخب تركيا تظيره لاتفيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة، بينما يواجه كرواتيا نظيره ويلز.

قائمة كرواتيا كالتالي:

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

 

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن)، جوزيب يورانوفيتش (يونيون برلين)، دوماجوي فيدا (أيك أثينا)، جوزيب شوتالو (أياكس)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، مارتن إرليتش (ساسولو)، بورنا سوسا (شتوتجارت)، بورنا باريسيتش (رينجرز)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، لوفرو ماجر (فولفسبورج)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، ماريو باساليتش (أتالانتا).

الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام)، لوكا إيفانوسيك (دينامو)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، بيتار موسى (بنفيكا)، ماتيا فريجان (ويسترلو).

الجريدة الورقية