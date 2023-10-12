تركيا تهزم كرواتيا وتنفرد بصدارة المجموعة بتصفيات اليورو

خطف منتخب تركيا فوزا غاليا خارج قواعده على نظيره الكرواتي بهدفي نظيف في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا “ يورو 2024”.

سجل هدف تركيا اللاعب باريس يلماز في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة انفرد منتخب تركيا بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بينما يحتل كرواتيا الوصافة بفارق 3 نقاط في تصفيات يورو 2024.

وسجل منتخب تركيا 4 انتصارات في تصفيات اليورو مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.

ويواجه منتخب تركيا تظيره لاتفيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة، بينما يواجه كرواتيا نظيره ويلز.

قائمة كرواتيا كالتالي:

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن)، جوزيب يورانوفيتش (يونيون برلين)، دوماجوي فيدا (أيك أثينا)، جوزيب شوتالو (أياكس)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، مارتن إرليتش (ساسولو)، بورنا سوسا (شتوتجارت)، بورنا باريسيتش (رينجرز)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، لوفرو ماجر (فولفسبورج)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، ماريو باساليتش (أتالانتا).

الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام)، لوكا إيفانوسيك (دينامو)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، بيتار موسى (بنفيكا)، ماتيا فريجان (ويسترلو).