مفيد لمرضى السكر| طريقة عمل شيبس الجزر المشوي

الجزر من الخضروات السحرية التي لا يعرف قيمتها إلا القليل، فيتامين أ والمعروف بدوره الكبير في تحسين النظر، كما يساعد علي إصلاح أنسجة الجسم التالفة، بالإضافة إلى دوره الكبير في إلتئام الجروح، وتنظيم مستوى السكر في الدم، لذا نقدم لك طريقة تحضير شيبس الجزر المشوي الصحي في دقيقتين.



شيبس الجزر

طريقة عمل شيبس الجزر

المقادير

2 حبة جزر

2 كوب ماء بارد (لنقع الجزر)

ملح حسب الرغبة

زيت غزير (للقلي)





طريقة التحضير

قشري القشرة الخارجية للجزر، وقطعيه إلى حلقات رفيعة.

انقعي الجزر بالماء المضاف إليه الملح لمدة 25 دقيقة.

صفي الجزر من الماء، واستخدمي ورق المطبخ لتنشيف رقائق الجزر جيداً.

حمّي الزيت في مقلاة على النار، واقلي رقائق الجزر وعند النضوج ضعي رقائق الجزر على ورق المطبخ حتى يمتص الزائد من زيت القلي.

قدمي جزر شيبس المقرمش ساخناً.