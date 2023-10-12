البيان الختامى لاتخاد الجالية المصرية فى اليونان حول تاييد الترشح للانتخابات الرئاسية



اصدر اتحاد الجالية المصرية فى اليونان بيانا عقب الجلسة الجلسة الختامية حول تٱييد الترشح لرئاسة الجمهورية قبل اغلاق باب الترشح.

وجاء في بيان الاتحاد انه حفاظا على استمرار حالة الاسقرار فى البلاد وتعجيل عجلة التنمية و العمل على استكمال النهضة التى تشهدها البلاد على مدى السنوات الماضية والنجاح فى الحرب على الارهاب والدور المصري الريادى فى افريقيا والعالم العربى وشرق المتوسط وطبقا لعموم راى الجالية المصرية فان هناك تاييد للمرشح الرئاسى الذى وقف خلف كل هذه الانجازات.

وكانت قد عقدت مجموعه العمل بإتحاد الجاليه المصريه في اليونان والخاصة بمتابعه الانتخابات الرئاسيه في مصر اجتماعا لها فى العاصمة اثينا واصدرت بيانها الاول.

اوضحت فيه: “ انه طبقا لإستطلاعات الراي داخل الجاليه المصريه في اليونان والاتجاه العام لإبنائها فان الاغلبيه تؤيد ترشيح المرشح الرئاسي والرئيس الحالي للبلاد للإنتخابات التى ستجرى فى مصر فى ڜهر ديسمبر القادم ٢.٢٣ وان هذا التأييد لايتعارض دستورياً مع رغبة أى مواطن وحقه فى الترشح لرئاسة البلاد طبقا لاحكام الدستور والقانون ”.

وتابع: “ ان هذا التاييد يرجع الى التطور الكبير الذى شهدته العلاقات المصريه اليونانيه والدور المصري في شرق المتوسط والتوازن في العلاقات المصريه الدوليه وتطور البنيه التحتيه المصريه على مدى الثمانية اعوام الماضية كذلك يتوافق هذا التاييد مع ظروف مرحله التعافي التي تمر بها البلاد حاليا خاصه بعد انخفاض مستوى المعيشه للمواطن والتي ترتبت على الاثار السلبيه التي خلفتها احداث 25 يناير 2011 والتي اندلعت تحت ما يسمى بثورات الربيع العربي التي اشاعت الفوضى في الامه العربيه وادت الى تصدع هياكل الدول وانهيار انظمه باكملها وان تاييد الترشيح نابع من الحرص الشديد على إستمرار حاله الاستقرار في البلاد”.

واختتم البيان: “ هذا وستكون المجموعه في حالة انعقاد دائم حتى نهايه الانتخابات الرئاسية المصرية حضر الاجتماع رئيس الاتحاد محمد الزفزاف واعضاء مجموعة العمل وائل فتحى ومجدى عيسى ومارثا صفوت ومحمود وجيه وابنوب صفوت وكلارا دميان وادريانا دميان”.