إجراءات صارمة ضد تعرض الأطفال لخوارزميات مواقع التواصل

يستهدف مشروع قانون جديد من نيويورك الشيء الذي لدينا جميعًا علاقة حب وكراهية معه على مواقع التواصل الاجتماعي: الخوارزمية.

انضمت الحاكمة كاثي هوشول إلى المشرعين في تقديم قانون وقف استغلال الخلاصات الإدمانية (SAFE) للأطفال، والذي يتطلب موافقة أحد الوالدين أو الوصي للوصول إلى الخلاصات المستندة إلى الخوارزمية على منصات مثل TikTok وYouTube وInstagram.

في بيان دعمها، دعت هوتشول البالغين إلى حماية أطفالهم وهاجمت الخوارزميات باعتبارها تكنولوجيا "تتبع" و"تفترس" الشباب.

وأشار المشرعون إلى مجموعة من الدراسات التي توضح ارتباط وسائل التواصل الاجتماعي بسوء الصحة العقلية ونوعية النوم لدى الشباب، خاصة مع الاستخدام المفرط. وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن “مواقع التواصل الاجتماعي تغذي أزمة الصحة العقلية الوطنية للشباب، مما يضر برفاهية الأطفال وسلامتهم”. "يعاني شباب نيويورك من مستويات قياسية من القلق والاكتئاب، ويقع اللوم إلى حد كبير على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم ميزات الإدمان لإبقاء القُصّر على منصاتها لفترة أطول. سيساعد هذا التشريع في معالجة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر على أطفالنا وحماية أطفالهم". خصوصية."

وبينما تواجه صفحات مثل TikTok's For You قيودًا، فإن التشريع سيسمح للشباب بمشاهدة المحتوى من الأشخاص الذين يتابعونهم دون إذن. ويعني هذا الإعداد أنه لا يزال بإمكانهم رؤية الحسابات التي تحتوي على معلومات خاطئة أو مُثُل خطيرة - مثل الترويج لعادات الأكل الضارة - طالما أنهم ينقرون على زر المتابعة. ومع ذلك، سيسمح القانون أيضًا للآباء أو الأوصياء بتحديد عدد الساعات التي يمكن أن يقضيها الشخص في كل تطبيق وتقييد الوصول والإشعارات تمامًا بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا. قد تدين منصات التواصل الاجتماعي التي تفشل في تطبيق هذه السياسات بتعويضات تصل إلى 5000 دولار.

واقترح المشرعون فرض غرامة مماثلة على انتهاكات قانون حماية بيانات الطفل في نيويورك، والذي تم تقديمه جنبًا إلى جنب مع قانون SAFE للأطفال. سيحظر هذا التشريع "جمع أو استخدام أو مشاركة أو بيع" البيانات الشخصية لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ما لم يحصل على موافقة أو يمكنه إثبات ذلك ضروريًا للغاية.

يمكن لرعاة قانون SAFE for Kids، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية أندرو جونارديس وعضوة الجمعية نيلي روزيك، عرضه على المجلس التشريعي في نيويورك في أوائل عام 2024. وقد واجه مشروع القانون بالفعل معارضة من Meta وTikTok، بالإضافة إلى Tech:NYC، التي تمثل المزيد أكثر من 800 شركة تكنولوجيا. تتراوح المخاوف من تقييد حرية التعبير إلى فقدان بناء المجتمع.

تم إقرار أول مشروع قانون من هذا النوع بقيادة الولاية في ولاية يوتا في وقت سابق من هذا العام، ويتطلب من أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي لإنشاء ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي - وليس فقط لاستكشاف الخوارزمية.

سنت أركنساس قانونا مماثلا بعد فترة وجيزة، لكن القاضي منعه من الدخول حيز التنفيذ في سبتمبر. من المقرر أن يدخل تشريع ولاية يوتا حيز التنفيذ في أوائل عام 2024.

ستتطلب كل حالة من هذه الحالات التحقق بشكل أكثر شمولاً من العمر من جانب شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المحتمل أن تقوم بمراجعة بطاقة هوية من نوع ما - وهو أمر لا يمتلكه كل مراهق مبكر.