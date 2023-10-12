مايكروسوفت تكشف: 28.9 مليار دولار ضرائب متأخرة في الولايات المتحدة

تدين شركة مايكروسوفت Microsoft لمصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) بمبلغ 28.9 مليار دولار كضرائب متأخرة، لا تشمل الغرامات والفوائد، على الأقل وفقًا لسلطة الضرائب.

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة في ملف مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة أنها تلقت سلسلة من إشعارات التعديل المقترح (NOPAs) من مصلحة الضرائب الأمريكية للسنوات الضريبية من 2004 إلى 2013.

قالت في ملفها إنها تعمل مع مصلحة الضرائب منذ ما يقرب من عقد من الزمن لمعالجة أسئلة الهيئة حول كيفية توزيع أرباحها بين الدول والولايات القضائية، وهذا هو قرار الوكالة بعد تحقيق مطول.

على وجه الدقة، تركزت مراجعة مصلحة الضرائب الأمريكية حول ممارسة تعرف باسم "التسعير التحويلي"، والتي سمحت للشركات قانونًا بتخصيص الأرباح والنفقات بين عملياتها في مناطق مختلفة.

أوضحت مايكروسوفت أن الكثير من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات تمارس نظام تقاسم التكاليف هذا لتعكس "الطبيعة العالمية لأعمالها".

في حالتها، شاركت الشركات التابعة لها في تكاليف تطوير بعض عناوين IP، مما يعني أنها يحق لها أيضًا الحصول على الأرباح ذات الصلة.

كما لاحظت وكالة أسوشيتد برس، فإن منتقدي اللائحة يجادلون بأن الشركات تستخدمها في كثير من الأحيان لتقليل الضرائب التي يتعين عليهم دفعها من خلال الإبلاغ عن أرباح أقل في البلدان ذات الضرائب المرتفعة، والعكس صحيح.

وأوضحت مايكروسوفت أن القضايا التي أثارتها مصلحة الضرائب الأمريكية لا تتعلق إلا بتلك السنوات المذكورة أعلاه، لأنها غيرت منذ ذلك الحين هيكلها وممارساتها المؤسسية. ومع ذلك، تعتقد مصلحة الضرائب الأمريكية أن مايكروسوفت مدينة بمبلغ 28.9 مليار دولار من الضرائب المتأخرة. لا توافق شركة التكنولوجيا العملاقة، كما هو متوقع، وقالت إن قوانين الضرائب الأحدث يمكن أن تقلل الضرائب المتأخرة المستحقة عليها من عملية التدقيق هذه بمقدار 10 مليارات دولار.

استنادًا إلى خطة العمل التي تمت مشاركتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، تعتزم الشركة الطعن في القرار بأفضل ما في وسعها: قالت مايكروسوفت إنها ستتابع الاستئناف داخل مصلحة الضرائب الأمريكية، والذي يستغرق عادةً سنوات حتى يكتمل، وسوف "تطعن في أي قرار". القضايا التي لم يتم حلها من خلال المحاكم" إذا لزم الأمر.