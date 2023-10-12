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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المنتخب الأولمبي يضرب الأردن بثلاثية وديًا

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز منتخب مصر الأولمبي على ضيفه الأردني بثلاثية مقابل هدف في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على ملعب المقاولون العرب في إطار استعداداته لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

جاءت أهداف منتخب مصر عن طريق كل من حسام عبد المجيد الهدف الأول في الدقيقة السادسة وأضاف محمد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 41، وعزز محمود صابر بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وجاء هدف الأردن في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، عن طريق محمد أبو طه.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصده الميدالية الفضية في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

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